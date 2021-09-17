17 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika: Avrupa Şampiyonası'nda Ampute Milli Futbol Takımı yarı finale yükseldi!
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milliler, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ampute Milli Futbol Takımı'mız, çeyrek final mücadelesinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İrlanda ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Garbarnia Stadyumu'nda oynandı. Ampute Milli Futbol Takımı'mız, İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
RAKİP RUSYA!
Çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 kazanan millilerin, yarı finaldeki rakibi Rusya oldu. Milliler, D Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, ikinci maçında da İtalya'yı 11-0 mağlup etmişti.
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