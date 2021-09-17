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Son dakika: Avrupa Şampiyonası'nda Ampute Milli Futbol Takımı yarı finale yükseldi!

Ampute Milli Futbol Takımı yarı finale yükseldi!
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milliler, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ampute Milli Futbol Takımı'mız, çeyrek final mücadelesinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İrlanda ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Garbarnia Stadyumu'nda oynandı. Ampute Milli Futbol Takımı'mız, İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

RAKİP RUSYA!

Çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 kazanan millilerin, yarı finaldeki rakibi Rusya oldu. Milliler, D Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, ikinci maçında da İtalya'yı 11-0 mağlup etmişti.

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