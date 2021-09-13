Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye ilk sırada yer aldı
Son dakika spor haberleri: Milli atletlerden Ahmet Alkanoğlu ikinci, Abdullah Tuğluk ise dördüncü olurken, Türkiye takım sıralamasında ilk sırayı aldı.
Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde yapılan Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye iki kürsü elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporculardan Ahmet Alkanoğlu 1.06.02'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamlarken, Abdullah Tuğluk ise 1.07.18'lik derecesi ile dördüncü sırada yer aldı. Türkiye erkekler takım sıralamasında 6 puanla ilk sırayı elde ederek Balkan Şampiyonu oldu.
Kadınlarda Dilek Öztürk 1.19.17 ile beşinci, Emine Akbingöl ise 1.29.31'lik derecesiyle yarışları dokuzuncu sırada tamamladı. Kadın milliler takım sıralamasında ise dördüncü sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası