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Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye ilk sırada yer aldı

Ahmet ve Abdullah’tan çifte başarı!
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Son dakika spor haberleri: Milli atletlerden Ahmet Alkanoğlu ikinci, Abdullah Tuğluk ise dördüncü olurken, Türkiye takım sıralamasında ilk sırayı aldı.

Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde yapılan Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye iki kürsü elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporculardan Ahmet Alkanoğlu 1.06.02'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamlarken, Abdullah Tuğluk ise 1.07.18'lik derecesi ile dördüncü sırada yer aldı. Türkiye erkekler takım sıralamasında 6 puanla ilk sırayı elde ederek Balkan Şampiyonu oldu.

Kadınlarda Dilek Öztürk 1.19.17 ile beşinci, Emine Akbingöl ise 1.29.31'lik derecesiyle yarışları dokuzuncu sırada tamamladı. Kadın milliler takım sıralamasında ise dördüncü sırada yer aldı.



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