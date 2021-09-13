13 Eylül 2021, Pazartesi
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kayıt yaptıran ve güreş öncesi hazırlıklarını tamamlayan pehlivanlar, yağlanarak er meydanına çıktı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan eşliğinde, başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz, Şahali Kurt ve Osman Aynur güreşseverleri selamladı.
41'i başpehlivan 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen güreşlerde sporcular, minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele etti.
Ali Gürbüz başpehlivan oldu
Başpehlivanlık mücadelesinde yarı finalde Ali Gürbüz, Osman Aynur ile İsmail Balaban da Şahali Kurt ile eşleşti.
Yarı finalde rakiplerini yenen İsmail Balaban ve Ali Gürbüz finalde karşı karşıya geldi.
Balaban ve Gürbüz'ün er meydanındaki güreşi, seyirciler tarafından heyecanla izlendi.
Kıyasıya mücadelede Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Gürbüz'e altın kemerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.
İkincilik kürsüne İsmail Balaban, üçüncülük kürsüsüne ise Osman Aynur ve Şahali Kurt çıktı.
Güreşleri, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda güreşsever izledi.
Ali Gürbüz başpehlivan!
Denizli'de düzenlenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı. Gürbüz finalde İsmail Balaban'ı mağlup etti.
Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Şemikler Spor Tesisi'nde bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları gereği ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü sonrası alana alındı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kayıt yaptıran ve güreş öncesi hazırlıklarını tamamlayan pehlivanlar, yağlanarak er meydanına çıktı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan eşliğinde, başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz, Şahali Kurt ve Osman Aynur güreşseverleri selamladı.
41'i başpehlivan 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen güreşlerde sporcular, minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele etti.
Ali Gürbüz başpehlivan oldu
Başpehlivanlık mücadelesinde yarı finalde Ali Gürbüz, Osman Aynur ile İsmail Balaban da Şahali Kurt ile eşleşti.
Yarı finalde rakiplerini yenen İsmail Balaban ve Ali Gürbüz finalde karşı karşıya geldi.
Balaban ve Gürbüz'ün er meydanındaki güreşi, seyirciler tarafından heyecanla izlendi.
Kıyasıya mücadelede Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Gürbüz'e altın kemerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.
İkincilik kürsüne İsmail Balaban, üçüncülük kürsüsüne ise Osman Aynur ve Şahali Kurt çıktı.
Güreşleri, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda güreşsever izledi.
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