08 Eylül 2021, Çarşamba
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1. SET: Finlandiya 25-17 Türkiye
2. SET: Finlandiya 16-25 Türkiye
3. SET: Finlandiya 27-29 Türkiye
4. SET: Finlandiya 25-18 Türkiye
5. SET: Finlandiya 15-13 Türkiye
Finlandiya 3-2 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Efeleri 2. mağlubiyetini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup oldu. Milliler bu sonucun ardından Sırbistan ile eşleşti. | Son dakika spor haberleri
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle bir üst tura yükseldi. Filenin Efeleri, son 16 turunda Sırbistan ile oynayacak.İŞTE SET SONUÇLARI;
1. SET: Finlandiya 25-17 Türkiye
2. SET: Finlandiya 16-25 Türkiye
3. SET: Finlandiya 27-29 Türkiye
4. SET: Finlandiya 25-18 Türkiye
5. SET: Finlandiya 15-13 Türkiye
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