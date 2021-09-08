08 Eylül 2021, Çarşamba

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Finlandiya 3-2 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Efeleri 2. mağlubiyetini aldı

Filenin Efeleri mağlup oldu!
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup oldu. Milliler bu sonucun ardından Sırbistan ile eşleşti. | Son dakika spor haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle bir üst tura yükseldi. Filenin Efeleri, son 16 turunda Sırbistan ile oynayacak.

İŞTE SET SONUÇLARI;

1. SET: Finlandiya 25-17 Türkiye

2. SET: Finlandiya 16-25 Türkiye

3. SET: Finlandiya 27-29 Türkiye

4. SET: Finlandiya 25-18 Türkiye

5. SET: Finlandiya 15-13 Türkiye
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