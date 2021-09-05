Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu üst üste 4. kez birinci!
2021 sezonu Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının 2. yarışı Fransa'da koşuldu. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu bu yarışı 1. bitirdi ve üst üste 4. kez birinci oldu.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü birinciliğini kazandı.
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağına damgasını vurdu.
Ay-yıldızlı motosikletçi, 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde bugünkü ikinci yarışa birinci cepten başladı. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve üst üste dördüncü birinciliğini elde etti.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da dünkü ilk yarış ve bugünkü Superpole yarışının yanı sıra sezonun İspanya'daki 7. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirmişti.
Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ardından Türk bayrağıyla motosiklet üzerinde pisti turladı. Milli motosikletçi, bu yarışla kariyerinin 14'üncü, bu sezon ise 9'uncu birinciliğini kazandı.
Fransa'daki ikinci yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında Jonathan Rea'nin 13 puan önünde 373 puanla liderliğini sürdürdü.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu üç yarışı birden kazandığının ve bunu başaran üçüncü isim olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu, bu yıl hedeflerimden biriydi ve gerçekleştirdim. Motosikleti her yarışta daha da geliştirdik, çok mutluyum. Her yarışa ayrı odaklanıyorum, her yarışı kazanmak istiyorum. Çok mutluyum. Katalonya'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
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