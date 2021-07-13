13 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Ruanda'yı 3-0 mağlup etti!

Türkiye Ruanda'yı 3-0 mağlup etti!
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2. etap ilk karşılaşmasında Türkiye, Ruanda'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-16'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. | Son dakika spor haberleri

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonanın 2. etap karşılaşmalarında G Grubu'nda yer alan Türkiye, Ruanda ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-16'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Türkiye, ikinci karşılaşmasını 14 Temmuz'da TSİ 19.30'da Tayland ile yapacak.

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