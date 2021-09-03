03 Eylül 2021, Cuma

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Türkiye 3 - 1 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Efeler İspanya’yı devirerek 2’de 2 yaptı!
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Filenin Efeleri, İspanya'yı 25-16, 29-31, 27-25 ve 25-23'lik setlerle 3-1 geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yendi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek ilk seti 25-16 hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette geriden gelerek beş set sayısını da değerlendiremeyince İspanya seti 31-29 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette beş sayı geriye düşmesine rağmen toparlanan ve seti 27-25 alan milliler, çekişmeye sahne olan dördüncü seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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