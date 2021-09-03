Türkiye 3 - 1 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Filenin Efeleri, İspanya'yı 25-16, 29-31, 27-25 ve 25-23'lik setlerle 3-1 geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yendi.
CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı.
Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek ilk seti 25-16 hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette geriden gelerek beş set sayısını da değerlendiremeyince İspanya seti 31-29 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sette beş sayı geriye düşmesine rağmen toparlanan ve seti 27-25 alan milliler, çekişmeye sahne olan dördüncü seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı.
Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
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