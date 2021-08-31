Türkiye voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Polonya saat kaçta? Hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası
Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'mız, oynadığı 5 müsabakayı da kazanmıştı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Çekya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milli takımımız, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda? İşte detaylar... | Türkiye - Polonya
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.
YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!
Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
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