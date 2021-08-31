31 Ağustos 2021, Salı

DİĞER SPORLAR

Türkiye voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Polonya saat kaçta? Hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye - Polonya saat kaçta? Hangi kanalda?
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2021

Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'mız, oynadığı 5 müsabakayı da kazanmıştı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Çekya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milli takımımız, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda? İşte detaylar... | Türkiye - Polonya

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör