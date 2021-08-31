Türkiye 3-0 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Filenin Sultanları yarı finalde
Son dakika spor haberi: 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Polonya'yı 25-18, 25-14 ve 25- setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, rakibini 25-18, 25-14 ve 25- setlerle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Milliler, yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.
1. Set sonucu: TÜRKİYE 25-18 POLONYA
2. Set sonucu: TÜRKİYE 25-14 POLONYA
3. Set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA
YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA
Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
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