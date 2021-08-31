CANLI - Türkiye Polonya voleybol maçı (Filenin Sultanları'nin rakibi Polonya)

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımı; Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çekya'yı yenerek çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Son 8'de Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için sahada. Türkiye, yarı finale çıkmak için Polonya ile karşılaşıyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

1. Set oynanıyor: TÜRKİYE 13-14 POLONYA

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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