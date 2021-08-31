31 Ağustos 2021, Salı

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CANLI - Türkiye Polonya voleybol maçı (Filenin Sultanları'nin rakibi Polonya)

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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, çeyrek finalde Polonya ile karşılaşıyor. Gruplarda tüm rakiplerini ezici üstünlük ile yenen Filenin Sultanları, son 16 turunda Çekya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Milliler, şimdi yarı final için sahada. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz... Son dakika spor haberleri

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımı; Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çekya'yı yenerek çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Son 8'de Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için sahada. Türkiye, yarı finale çıkmak için Polonya ile karşılaşıyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

1. Set oynanıyor: TÜRKİYE 13-14 POLONYA

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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