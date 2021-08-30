30 Ağustos 2021, Pazartesi

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Türkiye Polonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Polonya sınavında

Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta?
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Polonya maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20:30'da TRT 1'den canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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