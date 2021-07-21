21 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: 2032 Yaz Olimpiyatları Avusturalya'nın Brisbane şehrinde düzenlenecek!

2032 Yaz Olimpiyatları'nın düzenleneceği ülke belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

2032 Yaz Olimpiyatlarının düzenleneceği ülke ve şehir belli oldu. 2032 Yaz Olimpiyatları, Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenlenecek.

2032 yılında düzenlenecek 35. Olimpiyat Oyunları için ev sahibi olarak Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenlenecek. Brisbane daha önce IOC tarafından Brisbane şehrinin olimpiyatlar tarihinde ilk kez "tercih edilen ev sahibi" olarak kurula önerildi. Brisbane 77 oyun 72'sini alarak seçildi. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Fransa, 2028 yılında ise ev sahibi ABD'nin Los Angeles kenti olarak belirlenmişti.

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