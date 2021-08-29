Türkiye Çekya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda?

Tokyo Olimpiyatları'nı 5. sırada tamamlayan ve 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele ettiği D Grubu'ndaki bütün maçları kazanarak lider olarak gruptan çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Çekya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Çekya maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşması, bugün saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şampiyona son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüne göre devam edecek.

GUIDETTI: TÜRK TARAFTARLARDAN DESTEK BEKLİYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti yaptığı açıklamada, "Türk taraftarlardan destek bekliyoruz." dedi.

Takımın moralinin iyi olduğunu anlatan Guidetti, şunları kaydetti:

"Takımın iyi kondisyonu var. Romanya'da beş iyi maç oynadık. İlk maç şöyle böyle, ikinci maç biraz iyi, üçüncü maç biraz daha iyi, dördüncü maç iyi, beşinci maç çok iyi. O zaman takım, adım adım biraz iyi yaptı. Pazar günü burada çok önemli maç var."

Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Keyifler çok yerinde. Beşte beşle Bulgaristan'a geldik. O yüzden mutluyuz." dedi.

İlk rakiplerinin Çekya olacağını ardından Polonya-Ukrayna galibini bekleyeceklerin belirten Dündar, şunları söyledi:

"Takım olarak hazırız, inanıyoruz ki burada da güzel işler başaracağız. Heyecanlıyız, iddialıyız tekrardan oynadığımız finali yakalamak istiyoruz. Aynı başarıyı en azından tekrarlamak istiyoruz. Çok uzun ve zorlu bir yaz oldu bizim için. Bu son hedef turnuvamız, o yüzden de güzel bitirmek istiyoruz. Buradan inşallah iki maçta da galibiyet alıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz."

Bu takımın her şeyin en iyisini hak ettiğine işaret eden Dündar, "Renkli karakterlerden kurulu bir takımız. Herkes birbirine yardım ediyor, çok seviyor. Her şey bizim için pozitif anlamda iyi gidiyor. İnşallah hedeflerimize ulaşabiliriz." diye konuştu.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, Bulgaristan'ın Filibe kentinde Kolodruma salonunda oynanacak.

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