28 Ağustos 2021, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8-10 Ekim'e alındı

Formula 1 takvimi güncellendi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Son dakika spor haberleri: Formula 1 Türkiye Grand Prix'nin tarihi daha önce açıklanan 3 Ekim yerine, 8-10 Ekim olarak değiştirildi.

Formula 1'de 2021 yılı takviminin güncel hali açıklandı. F1 yönetimi, Türkiye Grand Prix'sinin tarihinin 8-10 Ekim olarak değiştirildiğini duyurdu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Cem İlkel ana tabloda yer aldı! Cem İlkel ana tabloda yer aldı!
Kübra Saltık 6 altın madalya kazandı! Kübra Saltık 6 altın madalya kazandı!
Ali Öztürk bir üst turda! Ali Öztürk bir üst turda!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör