27 Ağustos 2021, Cuma

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Cem İlkel Amerika Açık'ta ana tabloda yer aldı!

Cem İlkel ana tabloda yer aldı!
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Milli tenisçi Cem İlkel, Amerika Açık'ta ana tabloda yer aldı. Türk tenis tarihinde Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'dan sonra bir Grand Slam ana tablosunda teklerde mücadele edecek 4'üncü Türk tenisçi oldu.

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık'ta ana tabloya kaldı.

Amerika Açık elemelerinde ilk turda Alman raket Cedrik-Marcel Stebe, 2'nci turda dünya eski 7 numarası İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'yu eleyen İlkel, elemelerin final turunda Jiri Lehecka ile karşılaştı. Çek raket karşısında tie-break'e giden ilk seti 7-6 ile hanesine yazdıran İlkel, 11 ace kaydederek 2'nci seti de 6-3 kazandı ve 1 saat 42 dakikalık mücadele sonunda rakibini 2-0 ile geçerek ana tabloya yükseldi.

Cem İlkel bu galibiyetle kariyerinin ilk Grand Slam ana tablosuna yükselirken Türk tenis tarihinde Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'dan sonra bir Grand Slam ana tablosunda teklerde mücadele edecek 4'üncü Türk tenisçi oldu.

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