24 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallerde Türkiye'nin rakibi Çekya oldu!

Filenin Sultanları’nın 8’li finallerdeki rakibi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu. Milliler, D Grubu'ndaki son karşılaşmasında Hollanda'yı 3-0 ile geçerek 5'te 5 yapmış ve namağlup lider olarak bir üst tura çıkmıştı. Türkiye ile Çekya arasındaki maç, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak. | Son dakika spor haberleri

D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.

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