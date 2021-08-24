2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu. Milliler, D Grubu'ndaki son karşılaşmasında Hollanda'yı 3-0 ile geçerek 5'te 5 yapmış ve namağlup lider olarak bir üst tura çıkmıştı. Türkiye ile Çekya arasındaki maç, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak. | Son dakika spor haberleri

D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.

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