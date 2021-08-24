Hollanda 0 - 3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET) Sultanlar lider tamamladı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci karşılaşmasında Hollanda ile kozlarını paylaştı. Milliler, rakibini 3-0 geçerek grubunu namağlup lider olarak tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda ile karşılaştı.
Avrupa Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan daha sonra ise sırasıyla Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı 3-0'la geçen millilerimiz, Hollanda karşısında da parkeden 3-0'lık sonuçla ayrıldı.
Türkiye böylelikle grup etabını lider tamamladı ve 8'li finallere yükseldi. 8'li finaller, 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada, şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.
HOLLANDA - TÜRKİYE SET SONUÇLARI:
1. Set Sonucu: Hollanda 21 - 25 Türkiye
2. Set Sonucu: Hollanda 21 - 25 Türkiye
3. Set Sonucu: Hollanda 20 - 25 Türkiye
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