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Wimbledon tek kadınlarda ilk finalist Ashleigh Barty!

Wimbledon tek kadınlarda ilk finalist Barty!
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Ashleigh Barty ile Angelique Kerber karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 yenen Barty, finale yükseldi.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, Wimbledon'da ilk defa son 4'e kalan Avustralyalı Barty ile 2018 şampiyonu Alman Kerber karşı karşıya geldi.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Barty, ilk seti 6-3, 5-2 geriye düştüğü 2. seti de 7-6 kazanarak adını finale yazdırdı. Barty, puan kazandıran vuruşlarda Kerber'e 38-16 üstünlük sağladı.

Barty, finalde 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

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