Son dakika spor haberi: İspanya'da tarihi maç! Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel karşı karşıya geldi

İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde iki Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel karşı karşıya geldi. Maçı Altuğ Çelikbilek 2-1 kazandı. İşte o görüntüler...

İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde karşılaşan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel'i 2-1 yendi.