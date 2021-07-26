26 Temmuz 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: İspanya'da tarihi maç! Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel karşı karşıya geldi

İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde iki Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel karşı karşıya geldi. Maçı Altuğ Çelikbilek 2-1 kazandı. İşte o görüntüler...

Son dakika spor haberi: İspanya'da tarihi maç! Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel karşı karşıya geldi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2021

İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde karşılaşan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel'i 2-1 yendi.

Son dakika spor haberi: İspanya'da tarihi maç! Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel karşı karşıya geldi

Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin korta çıktığı ilk final olma özelliği taşıyan karşılaşmada, dünya 203 numarası Çelikbilek ile dünya sıralamasının 209. basamağında yer alan İlkel karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: İspanya'da tarihi maç! Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel karşı karşıya geldi

İspanya'nın Pozoblanco kentinde düzenlenen 52 bin 80 euro para ödüllü turnuvada, 1 saat 47 dakika süren finali 6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 24 yaşındaki Çelikbilek, kupanın sahibi oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
İspanya'daki Türk finalinde şampiyon Altuğ Çelikbilek İspanya'daki Türk finalinde şampiyon Altuğ Çelikbilek
Djokovic rahat kazandı! Djokovic rahat kazandı!
Bahattin Sofuoğlu Hollanda'da 5. oldu Bahattin Sofuoğlu Hollanda'da 5. oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör