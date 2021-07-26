Son dakika spor haberi: İspanya'da tarihi maç! Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel karşı karşıya geldi
İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde iki Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel karşı karşıya geldi. Maçı Altuğ Çelikbilek 2-1 kazandı. İşte o görüntüler...
İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde karşılaşan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel'i 2-1 yendi.
Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin korta çıktığı ilk final olma özelliği taşıyan karşılaşmada, dünya 203 numarası Çelikbilek ile dünya sıralamasının 209. basamağında yer alan İlkel karşı karşıya geldi.
İspanya'nın Pozoblanco kentinde düzenlenen 52 bin 80 euro para ödüllü turnuvada, 1 saat 47 dakika süren finali 6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 24 yaşındaki Çelikbilek, kupanın sahibi oldu.
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