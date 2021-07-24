24 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Hollanda'da 5. oldu

Bahattin Sofuoğlu Hollanda'da 5. oldu
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışında 5. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'nın 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde Türkiye adına yarıştı.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışını 5. sırada tamamladı.

Öte yandan bir diğer milli motosikletçi Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışını yedinci sırada bitirdi.

Dünya Supersports 300 ve Dünya Supersport Şampiyonalarında Hollanda ayağının ikinci yarışları yarın yapılacak.



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