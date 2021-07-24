Son dakika spor haberi: Milli paraşütçü Merve Gülşah Arslan'dan rekor uçuş!

Milli paraşütçü Merve Gülşah Arslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'nın Ayaş ilçesinden Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine 272,5 kilometre uçarak Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdı.

Arslan, 15 Temmuz'da Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcularla Ayaş'taki Yamaç Paraşütü Pisti'nden hava tahmin kontrolünün ardından rekor denemesi için uçuşunu başlattı.

Saat 11.28'de havalanan Arslan, 7 saat 19 dakikada 272,5 kilometre mesafe kat ederek Dinar yakınlarına iniş yaptı. Arslan, böylece 26 Temmuz 2020'de Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkarak 239,2 kilometrelik uçuş yapan Gülşah Hoş'a ait Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdı.

2009 yılından beri yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen, birçok kez Türkiye şampiyonu olan ve Dünya Kupası 2'nciliği bulunan Merve Gülşah Arslan, 6-11 Temmuz 2021 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesinde gerçekleşen "Mercimektepe XC Yamaç Paraşütü Mesafe" yarışmasında birinci olarak madalya ve kupa aldı.

"AKSARAY'DA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DÜZENLENECEK"

Açıklamada bulunan Arslan, mesleğinin mimarlık olduğunu, aynı zamanda yamaç paraşütü eğitmenliği yaptığını, bir taraftan da hava şartlarının iyi olduğu durumlarda hobi olarak paraşütle kendi uçuşlarını geliştirmeye çalıştığını anlattı.

Yamaç paraşütüne 2009'da Gazi Üniversitesi Havacılık Topluluğuna girerek başladığını belirten Arslan, "Benim serüvenim biraz hızlı ilerledi. Çok uzun zamanlar Türkiye şampiyonluğu ve milli takım mücadelesinde bulundum. Milli takım olarak birçok ülkeye gittik. 2017'de Brezilya'ya gittiğimde Dünya Kupası'nda kadınlarda 2'nci olma şansını yakaladım." dedi.

Arslan, ağustos ayının ikinci haftasında Aksaray'da Türkiye Şampiyonası'nın düzenleneceğini anımsatarak, sonrasında Kayseri'de yapılacak yarışmanın da kendisi için çok önemli olduğunu ve antrenmanlarına devam ettiğini söyledi.

Yaptıkları sporun bilinmezliklerle dolu olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Kalkacağımız saati kendimiz belirleyebiliyoruz ama olabildiğince havada kalıp ineceğimiz saati belirleyemiyoruz. İneceğimiz şehri dahi belirleyemiyoruz. Bu kısımları beni zorluyor, nereye ineceğim, oradan eve nasıl döneceğim, dönüş için bir vasıta bulabilecek miyim? Bunlar benim için herhalde psikolojik olarak beni en çok zorlayan kısımları ama onun dışında zaman ayırabiliyorum, çünkü seviyorum. Sevdiğiniz zaman, zaman ayrılabiliyor."

"ÇOK MİSAFİRPERVER İNSANLARA DENK GELDİM"

Antrenman uçuşları sonrasında iniş yaptığı ilçe ve bölgelerde vatandaşların ilgisini de aktaran Arslan, "Çok değişik tepkiler alabiliyorum. Genel olarak ülkemizin insanı çok sıcakkanlı ve çok misafirperver. İndiğim bir köyde 'Aç mısın?' lafını duymadığım bir anım bile yoktur. Genelde insanlar hemen 'sizin tansiyonunuz düşmüştür soğuk ayran vereyim', 'meyve ikram edeyim' ya da 'gideceğin yere kadar bırakalım' modunda oluyorlar. Gerçekten çok misafirperver insanlara denk geldim. İnşallah hep böyle olur." diye konuştu.

Gençlere mutlaka bir spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Arslan, hayalinde yamaç paraşütünün bulunmadığını, üniversiteye girdiğinde bu sporu keşfettiğini, gençlerin mutlaka kendilerini iyi hissettikleri ve kendilerini bulabilecekleri bir sporla uğraşması gerektiğini kaydetti.

"HEDEF 300'LÜ RAKAMLARA ULAŞMAK"

Merve Gülşah Arslan, 7 saat 19 dakikada 272,5 kilometrelik uçuşunun ardından Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdığını belirterek, "Daha önceki rekor 239 kilometre ile Gülşah Hoş'a aitti. Çameli'nden kalkmıştı, ben de Ayaş'tan kalkarak bu uçuşu bu yıl yeniledim." ifadesini kullandı.

Uçuşundan önce hava şartlarının başta zorlu olsa da ilerleyen saatlerde daha iyi hale geldiğine işaret eden Arslan, uçuşa başlayarak Polatlı ilçesi yakınlarından, Sivrihisar ve Emirdağ üzerinden Afyonkarahisar'a doğru mesafe kat ettiğini anlattı.

Arslan, rekorunun ardından 300'lü rakamları hedeflediğini, iniş yapmak istediği illerin de Karaman, Niğde ve Kayseri olduğunu kaydetti.

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