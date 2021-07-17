Son dakika spor haberi: Max Verstappen tarihe geçti! Formula 1'de ilk kez düzenlendi...
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Max Verstappen, sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine ilk sırada başlayacak. Yarışlar tarihinde ilk kez düzenlenen sprint yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki Silverstone Pisti'nde gerçekleştirildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, ilk sırada başlayacak.
F1 tarihinde ilk kez düzenlenen sprint yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 17 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Sıralama turlarını kazanarak sprint yarışına ilk cepte başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ı kalkışta geride bırakan Verstappen, 25 dakika 38.426 saniyelik derecesiyle galip geldi ve "pole" pozisyonunun sahibi oldu.
Hamilton, liderin 1.430 saniye arkasında ikinciliği, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise Verstappen'in 7.502 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.
Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazandı.
Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışında alınan dereceler, Büyük Britanya Grand Prix'sinin grid dizilişinde geçerli olacak.
Büyük Britanya Grand Prix'si 52 tur üzerinden koşulacak ve yarın TSİ 17.00'de başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası