14 Temmuz 2021, Çarşamba
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CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası: Macaristan 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)
CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile Macaristan ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı millilerimiz 3-0 kazandı.
CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki dördüncü mücadelesinde Türkiye, Macaristan ile karşılaştı.
Milli Takım, karşılaşmayı 25-17, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.
Grubunda daha önce Polonya ve Çekya'yı yenip, Rusya'ya kaybeden ay-yıldızlı ekip, beşinci maçını ise 15 Temmuz Perşembe günü TSİ 16.00'da Belçika ile oynayacak.
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