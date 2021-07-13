Son dakika spor haberi: Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Patrick Konrad kazandı!
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı sporcusu Patrick Konrad kazandı. Bu yıl 108.si düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Pas de la Case ile Saint-Gaudens arasındaki 169 kilometrelik 16. etabında Konrad, 4 saat 1 dakika 59 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. | Son dakika spor haberleri
Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Pas de la Case ile Saint-Gaudens arasındaki 169 kilometrelik 16. etabında Konrad, 4 saat 1 dakika 59 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Etabı, Bahrain Victorious ekibinden İtalyan Sonny Colbrelli ikinci, BikeExchange'in Avustralyalı sporcusu Michael Matthews ise üçüncü sırada tamamladı.
Genel klasmanda 66 saat 23 dakika 6 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu BAE Emirates takımından Sloven bisikletçi Tadej Pogacar, sarı mayoyu korudu.
Organizasyon, Fransa'nın Muret ile Saint-Lary-Soulan Col du Portet bölgeleri arasındaki 178,4 kilometrelik 17. etapla yarın devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
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