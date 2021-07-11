11 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay 23 Yaş Alt�� Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Son dakika spor haberleri: Milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay, Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Racice şehrinde düzenlenen şampiyonada Mervenur ile Elis'ten oluşan BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Bu madalyanın ardından Türkiye organizasyonu birer altın, bronz, dördüncülük ve beşincilikle tamamladı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ORTAKTEBRİK MESAJI
Fenerbahçe ve Galatasaray, U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fenerbahçeli sporcu Elis Özbay ile Galatasaraylı sporcu Mervenur Uslu için ortak tebrik mesajı paylaştı.
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