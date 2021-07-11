Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Racice şehrinde düzenlenen şampiyonada Mervenur ile Elis'ten oluşan BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bu madalyanın ardından Türkiye organizasyonu birer altın, bronz, dördüncülük ve beşincilikle tamamladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ORTAKTEBRİK MESAJI

Fenerbahçe ve Galatasaray, U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fenerbahçeli sporcu Elis Özbay ile Galatasaraylı sporcu Mervenur Uslu için ortak tebrik mesajı paylaştı.









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