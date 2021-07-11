11 Temmuz 2021, Pazar

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Gaziantep’te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında şehit düşenlerin anısına 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında şehit düşenlerin anısına 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya nazaran, 90 atletin 6 farklı kategoride katıldığı tertip, Şahinbey ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'nden başladı.

Derece elde etmek için kıyasıya çaba eden atletler, Muhacirosman Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

Tertip kapsamında Şahinbey ilçesinde yenilenen ve Yeşilköy, Muhacirosman, Sarıt, Deredüzü, Bostancık mahallelerinden geçen 14 bin 500 metre uzunluğundaki yolun açılışı da gerçekleştirildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in sanayi, ticaret, turizm ve eğitimin yanı sıra bir spor kenti de olduğunu lisana getirdi.

Hayatın bütün alanının spor olarak görülmesi gerektiğini belirten Bakbak, "Gaziantep'te bugün bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor. Sağlık için aslında bisiklet hayatımızın bir modülü. Birçok eklem düşüncesinin en büyük tahlili. Bizler siz sportmenlerin her vakit yanındayız, gençlerimizle birlikteyiz. Gelecek sizlerin omuzlarında yükselecek." tabirlerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Lideri Fatma Şahin ise "Spor Kenti Gaziantep" sloganıyla yürütülen çalışmalar için bisiklet yollarının yapıldığını belirtti.

Bisiklet dağıtıldığını ve spor için ilgili daire başkanlığının kurulduğunu aktaran Şahin, "20 yıl evvel yola başladığımızda 'Hiçbir şey eskisi üzere olmayacak', Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Yol medeniyettir, su medeniyettir' dedik. Artık yollarımızı tamamlıyor, gönül yolları imar ediyoruz. Muhtarlarımızın uğraşına şahidiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, gençliği ile yükselen, spor kenti bir Gaziantep için yola çıktıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Pandemi bize gösterdi ki artık ekonomiyi ekolojiye geçirmek lazım. Ekonomiyi ekolojiye ise bu hizmetler, bisikletler, bisiklet yollarıyla geçireceğiz. Bu ulaşım aracı sırf ulaşım için değil. Karbondioksit salınımını azaltarak suyu, havayı ve kenti koruyor. Kenti koruyunca insanımızı koruyor. Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanımı çok yaygın. 7'den 70'e herkes kullanmalı. Şu anda bütün dünyada bisiklet ile ilgili çalışma yapılıyor. Artık kentlerde en büyük sıkıntı bisiklet otoparkları, en büyük proje bisiklet üst geçitleri. Bunu sizlerle başaracağız."

Yarışlarda dereceye giren atletlere, madalya ve mükafatları verildi.

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