08 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Milli yüzücü Mert Kılavuz Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan bronz madalya kazandı. Milli yüzücülerden Mert Kılavuz 15.02.22'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu olurken, Yiğit Aslan 15.05.08 ise bronz madalya elde etti. | Son dakika spor haberleri
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 1500 metre serbest stilde iki milli sporcu kürsüde yer aldı.
Milli yüzücülerden Mert Kılavuz 15.02.22'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Yiğit Aslan 15.05.08 ise bronz madalya elde etti.
Gümüş madalyayı ise 15.02.28'lik zamanıyla Macar David Betlehem kazandı.
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