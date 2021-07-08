08 Temmuz 2021, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Rusya'da Stanislav Cherchesov dönemi sona erdi!

Cherchesov dönemi sona erdi!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.07.2021

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), milli takım teknik direktörü Stanislav Cherchesov'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

RFS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2016'nın ağustos ayından bu yana milli takımı çalıştıran 57 yaşındaki Rus teknik adamın sözleşmesi, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla feshedildi.

Cherchesov'un yönetiminde 57 maça çıkan Rusya Milli Takımı, 24 galibiyet, 13 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Wimbledon tek kadınlarda ilk finalist Barty! Wimbledon tek kadınlarda ilk finalist Barty!
Olimpiyatlarda 108 sporcumuz yer alacak! Olimpiyatlarda 108 sporcumuz yer alacak!
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları seyircisiz düzenlenecek! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları seyircisiz düzenlenecek!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör