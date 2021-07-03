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Son dakika spor haberi: Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu oldu!

Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu oldu!
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır, finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. | Son dakika spor haberleri

Almanyanın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Muhammed daha önce 2018 yılında Yıldızlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2019'da da Gençlerde Avrupa Şampiyonu dünya üçüncüsü olmuştu.

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