Son dakika spor haberi: Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır, finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. | Son dakika spor haberleri

Almanyanın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.



Muhammed daha önce 2018 yılında Yıldızlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2019'da da Gençlerde Avrupa Şampiyonu dünya üçüncüsü olmuştu.

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