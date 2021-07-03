03 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Formula 1'de Fernando Alonso'yu engelleyen Sebastian Vettel'e üç sıra ceza aldı!

F1'de Alonso'yu engelleyen Vettel'e flaş ceza!
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında rakibini engelleyen Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, organizsyon tarafından üç sıra ceza aldı. Sıralama turlarının en hızlı 8. pilotu olan Vettel, 4 Temmuz'daki yarışa 11. sıradan başlayacak. Bu kararın ardından George Russell, Lance Stroll ve Carlos Sainz, bir sıra önden start alacak. | Son dakika spor haberleri

Formula 1'den yapılan açıklamada, Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu 9 ile 10. virajlar arasında engellediği gerekçesiyle Alman pilot Vettel'e üç sıra ceza verildiği kaydedildi.

Sıralama turlarının en hızlı 8. pilotu olan Vettel, yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak. Bu kararın ardından George Russell, Lance Stroll ve Carlos Sainz, bir sıra önden start alacak.

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