Son dakika spor haberleri: MotoGP Hollanda turunda kazanan Fabio Quartararo
Son dakika spor haberleri: MotoGP'de sezonun dokuzuncu ayağı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı. Zorlu yarışı Fransız Quartararo kazanarak bu sezon dördüncü birinciliğini elde etti.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun dokuzuncu ayağı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ikinci sıradan başlayan Fransız Quartararo, bu sezon dördüncü birinciliğini elde etti.
Bitiş çizgisini takım arkadaşından 2.757 saniye sonra geçen Maverick Vinales ikinci, Quartararo'nun 5.760 saniye gerisindeki Suzuki Ecstar takımından Joan Mir de üçüncü oldu. Quartararo, puanını 156'ya çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 8 Ağustos'ta koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Fabio Quartararo (Fransa): 156 puan
2. Johann Zarco (Fransa): 122
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 109
4. Joan Mir (İspanya): 101
5. Jack Miller (Avustralya): 100
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