13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Türkiye Polonya'daki güreş turnuvasında 5 madalya kazandı!
Türkiye, Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nda toplam 5 madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen şampiyonanın son gününde milli sporcuların 3 madalya kazandığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen şampiyonanın son gününde milli sporcuların 3 madalya kazandığı belirtildi.
Grekoromen stilde 60 kiloda Ekrem Öztürk'ün gümüş, 72 kiloda Cengiz Arslan'ın ve 87 kiloda Metehan Başar'ın bronz madalya elde ettiği aktarıldı.
Daha önce de Murat Fırat'la altın, kadınlarda ise Buse Tosun'la gümüş madalya alan ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
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