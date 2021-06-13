13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Türkiye Polonya'daki güreş turnuvasında 5 madalya kazandı!

Milli güreşçiler Polonya'da 5 madalya kazandı!
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

, 'nda toplam 5 madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 'da düzenlenen şampiyonanın son gününde milli sporcuların 3 madalya kazandığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 'da düzenlenen şampiyonanın son gününde milli sporcuların 3 madalya kazandığı belirtildi.

Grekoromen stilde 60 kiloda 'ün gümüş, 72 kiloda 'ın ve 87 kiloda 'ın bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Daha önce de 'la altın, kadınlarda ise 'la gümüş madalya alan ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

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