05 Haziran 2021, Cumartesi

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Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Avrupa şampiyonu

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Avrupa şampiyonu
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'da düzenlenen Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada , ve 'dan oluşan , çeyrek finalde 'yı 238-232 mağlup etti.

Yarı finalde 'yı 236-229 skorla geçen milli okçular, finalde ile karşılaştı.

Fransa'yı da 225-219'luk skorla yenmeyi başaran , şampiyonu oldu.

Milli okçular, karşılaşmanın ardından birbirlerine ve teknik direktörlerine sarılarak sevinç yaşadı.

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