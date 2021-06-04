04 Haziran 2021, Cuma

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: Okçuluk Milli Takımı'nda Mete Gazoz olimpiyat kotası aldı!

Mete Gazoz olimpiyatlara gidiyor!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.06.2021

'nda milli sporcu , 'da süren ve 'nda yarı finale yükselerek bireysel olimpiyat kotası aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nda milli sporcu , 'da devam eden ve 'nda yarı finale yükselerek bireysel olimpiyat kotası aldı.

. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada milli okçu Mete Gazoz, Polonyalı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mete, bu sonuçla olimpiyat kotası elde etti.

Karşılaşmanın ardından Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü 'e sarılan Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat kotası elde ettiği için gururlu olduğunu söyledi.

Mete, olimpiyatlarda 'yi en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi.

de iki sporcuyla olimpiyatlara katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ, GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Kıtasal Kota Turnuvası'nda olimpiyat kotası alan , finalde Fransız rakibi 'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

, resmi sitesinden "Kotanın ismi belli olduğu" başlığıyla yaptığı açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazanan sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz. Emeği geçen tüm teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Fransa Açık'ta favoriler üçüncü turda Fransa Açık'ta favoriler üçüncü turda
Fenerbahçe Opet Ana Cristina'yı transfer etti Fenerbahçe Opet Ana Cristina'yı transfer etti
Filenin Sultanları 6'da 6 yaptı! Filenin Sultanları 6'da 6 yaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör