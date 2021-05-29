29 Mayıs 2021, Cumartesi

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Avrupa Altın Ligi: Portekiz 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı

Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

C Grubu 2. maçında , Portekiz ile karşılaştı. Set vermeyen millilerimiz, mücadeleyi 3-0'lık net skorla kazanarak 2'de 2 yaptı.

, ilk etap ikinci maçında Portekiz'i 25-19, 26-24 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerde, Portekiz karşısında en skorer isim 20 sayıyla Adis Lagumdzija olurken, bu oyuncuya; Burak 12, Yiğit 9, Efe ve Bedirhan 4'er, Oğuzhan 2, Ahmet, Murat ve Mirza 1'er sayıyla eşlik etti.

, yarın ilk etaptaki son maçında TSİ 19.00'da Belarus ile karşılaşacak.

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