27 Mayıs 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları İstanbul'da başladı!

Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları başladı!
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Okçuluk Yarışmaları resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde , ve Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyona, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde , ve Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyona, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı.

'ndaki 'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları yapıldı.

Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon , bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştiriliyor. Sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun alınan tedbirler doğrultusunda dezenfekte edilmiş oklarla hedef kağıtlarına atış yapıyor.

Dünya şampiyonu , şampiyonu , Sjef van den Berg gibi çok sayıda başarılı sporcunun da katıldığı organizasyonda yarın eleme atışları yapılacak.

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