Son dakika spor haberi: 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları İstanbul'da başladı!
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyona, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyona, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı.
Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları yapıldı.
Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon Uluslararası Fetih Kupası, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştiriliyor. Sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun alınan tedbirler doğrultusunda dezenfekte edilmiş oklarla hedef kağıtlarına atış yapıyor.
Dünya şampiyonu Demir Elmaağaçlı, Avrupa şampiyonu Aybüke Aktuna, Hollandalı Sjef van den Berg gibi çok sayıda başarılı sporcunun da katıldığı organizasyonda yarın eleme atışları yapılacak.
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