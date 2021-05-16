16 Mayıs 2021, Pazar

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Rafael Nadal Djokovic'i yenerek 10. kez şampiyon oldu!

Nadal 10. kez şampiyon!
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

finalinde, dünya 2 numarası İspanyol raket Rafael , dünya 1 numarası 'i 7-5, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek 10. şampiyonluğunu kazandı.

Dünya 2 numarası İspanyol raket Rafael , tek erkekler finalinde karşılaştığı dünya 1 numarası 'i 7-5, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, Tenis Turnuvası'ndaki 10. şampiyonluğunu kazandı.

Başkent 'da 'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuva, bugün oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.

finalinde, son yıllarda bu turnuvaya damgasını vuran iki raket karşılaştı. Bu turnuvada daha önce 10 kez final oynayıp biri geçen yıl olmak üzere 5 kez şampiyon olan ile 12 kez final oynayıp 9 kez kazanan Nadal kozlarını paylaştı.

Merkez Kort'ta oynanan ve son derece çekişmeli geçen final mücadelesi 2 saat 49 dakika sürdü.

Büyük mücadeleye sahne olan ilk seti İspanyol raket 7-5 kazandı. Nadal, 2. sette ilk setteki gibi direnç gösteremeyince Djokovic, seti 6-1 aldı ve maçta durum 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın final setinde ise Nadal, Djokovic'e 6-3'lük üstünlük kurarak, setlerde durumu 2-1'e getirdi ve maçı kazandı.

Böylece Nadal, Roma Açık'ta kariyerindeki 13. finalinde 10. şampiyonluğuna ulaştı.

Toprak kort turnuvalarındaki başarısıyla bilinen Nadal, 13 kez kazandığı , 12 kez kazandığı , 11 kez kazandığı 'nun ardından 10 kez kazandığı Roma Açık en başarılı olduğu 4. turnuva oldu.

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