21 Nisan 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Milli güreşçi Taha Akgül 8. kez Avrupa Güreş ��ampiyonu oldu!

Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu!
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

’da düzenlenen Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz , finalde rakibi ’i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu , finalde 'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akgül böylece 8. kez Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı.

Polonya'nın başkenti 'da gerçekleştirilen şampiyonada serbest stilde mindere çıkan Taha Akgül, ilk turda Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1, çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup etti. Taha, yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou 4-0'la geçerek finale kalmıştı. Bu akşam oynanan final maçında Rus Sergei Kozyrev ile karşılayan şampiyon güreşçi Akgül, karşılaşmaya çok etkili başladı ve rakibi karşısında 5-0 öne geçti. Ardından Kozyrev'in bir hamlesiyle durum 5-2'ye gelirken, ilerleyen dakikalarda rakibinin sert hamlelerine karşı hata yapmayan Taha Akgül, minderden 9-2 galip ayrılarak 8. kez Avrupa şampiyonluğu unvanını elde etti. Milli güreşçi mücadelenin ardından Türk bayrağı ile şampiyonluğun sevincini yaşadı.

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