Fenerbahçe Opet 3-0 Eczacıbaşı Vitra (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Vitra'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, durumu 6-3 yaparak rakibine mola aldırdı. Eczacıbaşı VitrA'nın skora ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, Vargas'ın etkili oyunuyla ilk seti 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti.
İkinci sete etkili giren Eczacıbaşı VitrA, 7-4 üstünlük yakaladı. Blok sayılarıyla fark yaratan Fenerbahçe Opet, 9-8 öne geçmeyi başardı. Üstünlüğü ele geçirdikten sonra Eczacıbaşı VitrA hücumlarında Boskovic'in hatalarıyla farkı açan sarı-lacivertliler, setten 25-21 galip ayrılarak durumu 2-0 yaptı.
Turuncu-beyazlılar, üçüncü sete de iyi başlayan taraf oldu ve 8-5 öne geçerek Fenerbahçe Opet'in mola almasını sağladı. Moladan sonra toparlanan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-11 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, başa baş geçen son sette 16-13 geri düşmesine rağmen skoru 16-16'ya getirerek eşitledi. Son bölümde savunma ve hücumda etkili performans ortaya koyan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
Fenerbahçe Opet'in 1-0 öne geçerek avantaj yakaladığı seride ikinci karşılaşma 5 Nisan Pazartesi, eşitlik olması halinde üçüncü müsabaka ise 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
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