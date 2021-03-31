31 Mart 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe Opet 3-0 Eczacıbaşı Vitra (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe seride öne geçti!
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinde , 'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında , 'yı 3-0 yenerek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, durumu 6-3 yaparak rakibine mola aldırdı. Eczacıbaşı VitrA'nın skora ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, 'ın etkili oyunuyla ilk seti 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili giren Eczacıbaşı VitrA, 7-4 üstünlük yakaladı. Blok sayılarıyla fark yaratan Fenerbahçe Opet, 9-8 öne geçmeyi başardı. Üstünlüğü ele geçirdikten sonra Eczacıbaşı VitrA hücumlarında 'in hatalarıyla farkı açan sarı-lacivertliler, setten 25-21 galip ayrılarak durumu 2-0 yaptı.

Turuncu-beyazlılar, üçüncü sete de iyi başlayan taraf oldu ve 8-5 öne geçerek Fenerbahçe Opet'in mola almasını sağladı. Moladan sonra toparlanan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-11 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, başa baş geçen son sette 16-13 geri düşmesine rağmen skoru 16-16'ya getirerek eşitledi. Son bölümde savunma ve hücumda etkili performans ortaya koyan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Opet'in 1-0 öne geçerek avantaj yakaladığı seride ikinci karşılaşma 5 Nisan Pazartesi, eşitlik olması halinde üçüncü müsabaka ise 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

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