Fernando Alonso'ya arabaya çarptı!
Formula 1 pilotu Fernando Alonso'ya, İsviçre'de bisiklete binerken bir otomobil çarptı. 2 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilotun bilincinin açık ve sağlık durumunun da iyi olduğu ifade edildi.
Takımı Alpine'den yapılan açıklamada, İsviçre'de bisiklet sürerken trafik kazası geçiren 39 yaşındaki pilotun bilincinin açık olduğu ve yarın sabah detaylı sağlık kontrolüne gireceği belirtildi.
Formula 1'e iki yıl aranın ardından bu sezon Renault'un yerine Alpine adıyla kurulan takımla katılacak İspanyol pilotun sağlık durumunun, yarışlara katılmasına engel olup olmayacağı ise bilinmiyor.
Renault takımıyla 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.
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