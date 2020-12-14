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Güreş Dünya Kupası'nda Salih Aydın ve Osman Yıldırım'dan gümüş madalya!

Millilerimizden gümüş madalya!
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Erkekler Grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Salih Aydın, gümüş madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stil 130 kiloda da, Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası'nda mili sporcularımızı Salih Aydın ve Isman Yıldırım'dan gümüş madalya geldi.

Türkiye'yi Erkekler Grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Salih Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stil 130 kiloda da, Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

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