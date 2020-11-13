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Formula 1'de ilk antrenman turları gerçekleşti! İşte o sonuçlar...

Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı!
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

Formula 1 DHL Türkiye 'si tüm heyecanı ile start aldı. Yapılan ilk antrenman turları heyecan yarattı. Bu turlarda en iyi dereceleri 'dan Verstappen ve Albon yaptı. İşte sıralama

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

HAMİLTON 15. BASAMAKTA

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü , ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

VETTEL 5'İNCİ, RAİKKONEN 16'NCI SIRADA

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.

İLK ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI

Formula 1 DHL Türkiye 'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

SürücüTakımSüreFark
1Max VerstappenRed Bull1.35.077
2Alexander AlbonRed Bull1.35.318+0.241
3Charles LeclercFerrari1.35.507+0.430
4Pierre GaslyAlphaTauri1.35.543+0.466
5Sebastian VettelFerrari1.35.620+0.543
6Daniil KvyatAlphaTauri1.36.738+1.661
7Lando NorrisMcLaren1.37.216+2.139
8Antonio GiovinazziAlfa Romeo1.37.503+2.426
9Valtteri BottasMercedes1.37.629+2.552
10Esteban OconRenault1.38.428+3.351
11Nicholas LatifiWilliams1.38.508+3.431
12Sergio PerezRacing Point1.38.612+3.535
13Lance StrollRacing Point1.39.484+4.407
14Romain GrosjeanHaas1.40.025+4.948
15Lewis HamiltonMercedes1.40.225+5.148
16Kimi RaikkonenAlfa Romeo1.41.035+5.958
17Kevin MagnussenHaas1.41.854+6.777
18Daniel RicciardoRenault1.45.156+10.079
19Carlos SainzMcLaren1.46.462+11.385
20George RussellWilliams1.49.256+14.179
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