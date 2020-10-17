17 Ekim 2020, Cumartesi

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Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü piste çıktı!

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü piste çıktı!
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

Milli motosikletçiler ve ilk yarışlarını tamamladı. Sofuoğlu, 14. olurken, Öncü ise 6. sırada yarışı tamamladı.

, Estoril Pisti'nde düzenlenen 300 Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışta 14. oldu.

İspanyol pilot Mika Perez'in kazandığı ilk yarışta, altıncı sırada finiş çizgisini geçen Hollandalı Jeffrey Buis şampiyonluğunu ilan etti.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla adına yarışan Sofuoğlu, yarın TSİ 14.30'da ikinci yarışında mücadele edecek.

Bir diğer milli sporcu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki sekizinci ayak ilk yarışını 6. sırada tamamladı. Turkish KNN Team ile Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki Red Bull sporcusu, yarın TSİ 15.45'te ikinci yarışta mücadele verecek.

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