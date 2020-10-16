16 Ekim 2020, Cuma

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Beşiktaş: 0 - VakıfBank: 3

Beşiktaş: 0 - VakıfBank: 3
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

Misli.com 'nin 10'uncu hafta mücadelesinde VakıfBank, 'ı 3-0 mağlup etti.

Misli.com 'nin 10'uncu hafta mücadelesinde VakıfBank, 'ı 3-0 mağlup etti.

SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Selçuk Görmen, Metin Korkut
BEŞİKTAŞ: Göknur Silen, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Gizem Güner)
SETLER: 17-25, 13-25, 17-25
SÜRE: 67 dakika (22, 21, 24)



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