16 Ekim 2020, Cuma
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SALON: Burhan Felek Vestel
Beşiktaş: 0 - VakıfBank: 3
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Selçuk Görmen, Metin Korkut
BEŞİKTAŞ: Göknur Silen, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Gizem Güner)
SETLER: 17-25, 13-25, 17-25
SÜRE: 67 dakika (22, 21, 24)
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