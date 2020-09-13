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Formula 1'deki olaylı yarışta kazanan Hamilton

F1'deki olaylı yarışta kazanan Hamilton
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

Formula 1'de Toskana'da gerçekleştirilen sezonun 9. yarışını Mercedes takımının pilotu kazandı.

Sezonun 9. mücadelesi, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Floransa kentinde bulunan 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 59 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun 6, kariyerinin 90. birinciliğine ulaştı.

Fin sürücü , takım arkadaşı Hamilton'ın 4.8 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'nın Taylandlı pilotu ise liderin 8 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Red Bull-Honda'dan , Scuderia Alpha Tauri'den Pierre Gasly, 'dan Antonio Giovinazzi, Williams'tan Nicholas Latifi, Haas'tan , McLaren'dan Carlos Sainz, 'ten Lance Stroll kaza sonucu, Renault'tan Esteban Ocon ise teknik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı ve Toskana 'si 12 pilot ile tamamlandı.

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Rusya Grand Prix'si, 27 Eylül'de yapılacak.

Toskana Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. (): 190 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 135

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 63

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 325

2. Red Bull-Honda: 173

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 92

5. Renault: 83


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