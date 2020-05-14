Ferrari'nin yeni pilotu Carlos Sainz oldu
Geçtiğimiz günlerde Sebastian Vettel ile yollarını ayıran Formula 1 ekibi Ferrari, Alman pilotun yerine McLaren sürücüsü Carlos Sainz ile anlaşma sağladı. İspanyol pilot, 2021 yılından itibaren Ferrari için mücadele edecek.
Formula 1 ekiplerinden Ferrari, Alman pilot Sebastian Vettel'in boşluğunu doldurdu. Ferrari'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol sürücü Carlos Sainz ile 2021'de başlamak üzere iki yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.
25 yaşındaki pilot, 2021 yılında itibaren Ferrari ile yarışacağı için çok mutluluğu dile getirirken, takımla geleceğiyle ilgili olarak da heyecanlı olduğunu söyledi.
Ferrari Takım Müdürü Mattia Binotto da konuyla ilgili olarak, "Carlos'un 2021 sezonundan itibaren Ferrari'ye katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Zaten beş yıllık deneyime sahip olan Carlos, çok yetenekli olduğunu kanıtladı" dedi.
Carlos Sainz, kariyerinde Toro Rosso, Renault ve McLaren ile toplam 102 kez yarıştı, 1 kez 3. oldu.
Ferrari, 2021 sezonunda Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisi ile mücadele edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde