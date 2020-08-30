94. Gazi Koşusu'nun kazananı Call to Victory! | İZLEYİN
94. Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call to Victory" adlı safkan kazandı. Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6 kez yarışı kazanarak yeni bir rekor kırdı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsünü Call To Victory kazandı.
94. kez yapılan yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katıldı. Koşu corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapıldı.
94 YILDIR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94.'sünde kupayı müzesine götüren safkan sahibine de ek ikramiyelerle birlikte yaklaşık 3 milyon TL kazandırdı. Koşunun ikramiyesi diğer sıralamalarla birlikte yaklaşık 5 milyon TL'yi buldu.
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