24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Usain Bolt'un corona virüsü testi pozitif çıktı
Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'un yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı. Bolt'un 34. yaş günü için düzenlenen partinin ardından yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Dünyaca ünlü Jamaikalı atlet Usain Bolt'un corona virüsü testi pozitif çıktı.
Jamaika'da Nationwide90fm'de yer alan habere göre rekortmen sporcu, 34. yaş günü için bir parti düzenledi. Bolt'un partinin ertesi günü yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usain Bolt'un testinin pozitif çıktığını tüm davetlilere bildirerek kendisini karantinaya aldı.
STERLING DE PARTİDEYDİ
Ünlü atletin düzenlediği partide davetliler arasında Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Steling de yer alıyordu.
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