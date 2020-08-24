24 Ağustos 2020, Pazartesi

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Usain Bolt'un corona virüsü testi pozitif çıktı

Usain Bolt corona virüsüne yakalandı
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Dünyaca ünlü atlet 'un yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı. Bolt'un 34. yaş günü için düzenlenen partinin ardından yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü Jamaikalı atlet 'un corona virüsü testi pozitif çıktı.

Jamaika'da Nationwide90fm'de yer alan habere göre rekortmen sporcu, 34. yaş günü için bir parti düzenledi. Bolt'un partinin ertesi günü yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usain Bolt'un testinin pozitif çıktığını tüm davetlilere bildirerek kendisini karantinaya aldı.

STERLING DE PARTİDEYDİ

Ünlü atletin düzenlediği partide davetliler arasında 'nin yıldız futbolcusu Raheem Steling de yer alıyordu.

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