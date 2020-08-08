Büyük Britanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın
Formula 1'de Büyük Britanya Grand Prix'sinde gerçekleşecek sezonun beşinci yarışında pole pozisyonunu Mercedes'in Fin pilotu Valteri Bottas aldı.
İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Bottas, 1.25.154'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Bottas, bu sezon 2, kariyerinin ise 13. pole pozisyonunu kazandı.
Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 1.25.217'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Racing Point ekibinin Alman pilotu Nico Hülkenberg ise 1.26.082 ile üçüncülüğü elde etti.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip corona virüsü (Kovid-19Csalgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun beşinci yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
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