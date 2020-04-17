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Bir Kırkpınar kaldı

Bir Kırkpınar kaldı
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Taha Akgül, Kırkpınar'da şampiyonluğa ulaşıp tarihe geçmeyi hedefliyor.

Milli güreşçi Taha Akgül, Kırkpınar'da şampiyonluğa ulaşıp tarihe geçmeyi hedefliyor. Taha, "Keşke şunu da yapsaydım diyebileceğim bir Kırkpınar var. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olup, kemeri alan yok. İnşallah bunu başarmak istiyorum" yorumunu yaptı.
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