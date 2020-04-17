Bir Kırkpınar kaldı

Milli güreşçi Taha Akgül, Kırkpınar'da şampiyonluğa ulaşıp tarihe geçmeyi hedefliyor.

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Milligüreşçi Taha Akgül, Kırkpınar'da şampiyonluğa ulaşıp tarihe geçmeyi hedefliyor. Taha, "Keşke şunu da yapsaydım diyebileceğim bir Kırkpınar var. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olup, kemeri alan yok. İnşallah bunu başarmak istiyorum" yorumunu yaptı.